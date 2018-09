Eilanders blij: Ameland komt twaalf minuten dichterbij te liggen

De vaartijd van de veerboot naar Ameland wordt in de loop van volgend jaar aanzienlijk bekort. Met het 'afsnijden' van drie bochten in de vaargeul verwacht burgemeester Gerard van Klaveren een tijdwinst van twaalf minuten. Op dit moment is de veerboot nog drie kwartier onderweg naar het Waddeneiland.

Tot ergernis van veel eilanders loopt de boot nu nog geregeld vertraging op omdat de vaargeul dichtslibt. Af en toe loopt de boot zelfs vast. Met alle gevolgen van dien, zegt Van Klaveren. "Gezinnen raken ontregeld omdat mensen niet op tijd thuis komen. Ziekenbezoek loopt uit de hand omdat afspraken niet gevolgd kunnen worden. Je hoort ook van ondernemers die op spullen zitten te wachten; dat komt dan te laat binnen."

Werk begint volgend jaar

Volgens Van Klaveren was dan ook sprake van opluchting op Ameland toen gisteravond de plannen bekend werden om de vaargeul uit te diepen en drie grote bochten weg te nemen. Het werk begint midden volgend jaar. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe lang het gaat duren.

Tegelijkertijd praten Rijkswaterstaat, de provincie Friesland en de betrokken gemeenten over een oplossing voor de lange termijn. "Maar dan moet je aan heel andere dringen gaan denken. Dan heb je het over nieuwe vervoersconcepten", zegt de burgemeester op Omrop Fryslän. "Futuristische oplossingen, omdat de tijd waarover je spreekt zo'n beetje loopt vanaf 2030 tot 2050. Dan kan het natuurlijk zo zijn dat je op heel andere manieren vervoerd gaat worden dan nu het geval is."