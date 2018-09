Minister wil betere ondersteuning voor toekomstige kwetsbare ouders

Kwetsbare ouders moeten al voor de geboorte van hun kind ondersteund en begeleid worden door de jeugdgezondheidszorg. Minister De Jonge wil dat mogelijk maken door middel van een wetswijziging. Nu is het nog wettelijk geregeld dat de jeugdgezondheidszorg pas in actie kan komen als het kind geboren is.

"De verschillen in gezondheid van baby's bij de geboorte tussen gemeenten en wijken zijn soms erg groot. Stress tijdens de zwangerschap en de eerste kinderjaren, bijvoorbeeld door psychosociale problemen binnen een gezin, huisvesting, armoede en schulden, spelen daarbij een belangrijke rol", aldus De Jonge.

Hij wijst erop dat kinderen daardoor een grotere kans hebben op groei- en psychische problemen, suikerziekte, hart- en vaatziekten en overgewicht. Ook komen ze veel vaker in aanraking met jeugdhulp en kindermishandeling.

De Jonge noemt als voorbeeld een succesvol project, Nu Niet Zwanger, dat in Tilburg ontwikkeld is. Kwetsbare ouders krijgen er een kortdurende, intensieve begeleiding op maat rond het bespreken van seksualiteit en hun mogelijke kinderwens.

Moeilijke start

Ook krijgen ze voorlichting over passend anticonceptiegebruik. Onbedoelde zwangerschappen zijn vooral een probleem bij kwetsbare vrouwen die dak- en thuisloos, verstandelijk beperkt, verslaafd of sociaal geïsoleerd zijn. Een groot deel van deze vrouwen zegt geen kinderwens te hebben, maar niet te weten hoe ze anticonceptie moeten gebruiken of betalen.

De Jonge wil via het actieprogramma Kansrijke Start deze aanpak landelijk beschikbaar maken.

Ook komt hij met een campagne die ouders, professionals en gemeenten bewuster moet maken van het belang van de eerste 1000 dagen van een kind.

Verreweg de meeste kinderen in Nederland groeien veilig en gezond op. Toch heeft ongeveer 14% van de kinderen in Nederland een moeilijke start door vroeggeboorte, een te laag geboortegewicht of een combinatie van beide.

De Jonge trekt de komende drie jaar 41 miljoen euro uit.