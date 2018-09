Amerikanen bereiden zich voor op 'monsterorkaan' Florence

"Deze orkaan is een monster", waarschuwt de gouverneur van North Carolina, die in zijn staat de noodtoestand heeft uitgeroepen. "Deze storm is anders dan andere stormen die je hebt meegemaakt. Het is een extreme, gevaarlijke, levensbedreigende, historische orkaan. Zet je leven niet op het spel."

Weersvoorspellingen laten zien dat de orkaan tot dagenlange regen gaat leiden in de staat. Mogelijk valt er 50 centimeter regen, of zelfs nog veel meer. Er wordt gevreesd voor zware overstromingen.

Het oog van de orkaan trekt naar alle waarschijnlijk over de zuidkust van North Carolina. Ook in Virginia, South Carolina en Washington D.C. is de noodtoestand van kracht.

Weken zonder stroom

FEMA, het Amerikaanse agentschap voor noodhulpverlening, waarschuwt dat plaatsen die in het pad van Florence liggen mogelijk weken zonder stroom komen te zitten, als gevolg van kapotte hoogspanningskabels en waterschade aan elektriciteitsapparatuur. 2,4 miljoen moeten het daardoor wellicht weken zonder elektriciteit doen, waarschuwen onderzoekers van de University of Michigan.

Medewerkers van elektriciteitsbedrijven uit vijftien verschillende staten zijn naar het gebied onderweg om klaar te staan voor de reparatie van het elektriciteitsnet. Het Rode Kruis zet zo'n 700 extra mensen in.

Volgens president Trump is de Amerikaanse federale regering "volledig voorbereid" op de orkaan. "We zijn klaar als nooit tevoren", zei hij. "Het wordt een enorm grote, natte orkaan."