Een vijfde van mensen met obesitas tevreden met eigen gewicht

Bijna de helft van de Nederlandse volwassenen heeft matig of ernstig overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het percentage Nederlanders met overgewicht is sinds 1981 fors toegenomen. In dat jaar was nog een derde van de mensen te dik.

Ook het aantal mensen met ernstig overgewicht is toegenomen, van vijf procent in 1981 naar veertien procent nu. 52 procent van de volwassen mannen is te zwaar, tegenover 45 procent van de vrouwen.

Geen bezwaar

Volgens het CBS heeft een op de vijf mensen met ernstig overgewicht echter geen enkel probleem met de lichaamsomvang, terwijl twee op de vijf met obesitas ontevreden is over zijn of haar gewicht. De rest van de mensen met obesitas is niet tevreden, maar ook niet ontevreden.

Het grootste deel van de Nederlanders, 65 procent, was tussen 2015 en 2017 tevreden met zijn of haar gewicht. Meer dan de helft van de mensen met matig overgewicht is ook tevreden, terwijl 14 procent ontevreden is. Van de mensen met een normaal gewicht was vier procent niet tevreden.

Basispakket

Het gewicht van mensen wordt gemeten met de zogenoemde BMI, de body mass index. Bij een volwassene is sprake van matig overgewicht een BMI van 25 tot 30. Van obesitas is sprake bij een BMI van 30 of hoger.

Om overgewicht tegen te gaan komen maatregelen om een gezondere levensstijl te ontwikkelen in het basispakket van de gezondheidszorg. Het gaat om bijvoorbeeld adviezen om gezonder te eten, meer te bewegen en overgewicht tegen te gaan onder leiding van een arts, coach of diƫtist.