Dierenpark Amersfoort deelt anti-selfiemaskers uit aan bezoekers

Op sociale media is verbaasd gereageerd op een actie van Dierenpark Amersfoort. Bij de ingang worden dinomaskers uitgedeeld aan mensen die liever niet op de selfie van een ander willen.

"Wij merken dat bezoekers zich weleens storen aan camera's of fotografen op het park", zegt een woordvoerder van de dierentuin tegen RTV Utrecht. Sommigen willen liever niet in beeld komen. "Op een speelse manier willen we deze behoefte serieus nemen. Met het verstrekken van dinomaskers hopen we een passende oplossing te bieden."