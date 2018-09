Valentina vertaalde eigen rapportbespreking voor Spaanstalige moeder

Anderstalig, laaggeletterd of doof. Ouders die de Nederlandse taal niet of slecht beheersen, hebben het lastig met het begrijpen van dingen in het dagelijks leven. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van een treinkaartje, het lezen van een belastingbrief of het bellen van de dokter.

De kinderen van ouders die moeite hebben met de Nederlandse taal springen daarom vaak bij als zogenoemde 'vertaalkinderen'. Zoals de 15-jarige Valentina. Haar moeder is afkomstig uit Colombia.

Valentina vertaalt thuis veel van het Nederlands naar het Spaans. "Op de middelbare school gaat mijn moeder niet mee naar ouderavonden, maar op de basisschool ging ze wel naar rapportbesprekingen. Ik ging dan mee en moest dan mijn eigen acties vertalen, dat is heel raar."

Het NOS Jeugdjournaal zocht haar op: