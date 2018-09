Ook noodtoestand in Washington D.C. vanwege orkaan

Op steeds meer plaatsen aan de oostkust van de Verenigde Staten worden maatregelen genomen vanwege de naderende orkaan Florence. Na een aantal staten aan de kust heeft nu ook de burgemeester van Washington D.C. de noodtoestand uitgeroepen.

De verwachting is dat orkaan Florence een van de meest verwoestende orkanen wordt die oostkust van de VS de afgelopen decennia hebben getroffen. De orkaan verplaatst zich niet snel en gaat gepaard met extreem veel regenval, dus de kans op overstromingen is groot.

In Washington D.C. heeft het de afgelopen tijd al veel geregend, waardoor sommige straten onder water staan. Gevreesd wordt dat het door orkaan Florence nog eens vier tot zes dagen lang hard gaat regenen.

Categorie 5

Florence is nu een categorie 4-storm, met windsnelheden tot 215 kilometer per uur. De kans bestaat dat de orkaan zich boven het warme oceaanwater nog verder ontwikkelt tot een storm uit de hoogste categorie, 5. Dan zou er een windsnelheid kunnen ontstaan van ruim 250 kilometer per uur.

Florence komt donderdag aan land en zal in de dagen daarna over een breed kustgebied naar het noorden trekken. In North en South Carolina en in Virginia hebben meer dan een miljoen mensen de opdracht gekregen hun huis te verlaten. Toch wil lang niet iedereen weg. Sommigen hebben levensmiddelen ingeslagen en willen de orkaan thuis afwachten.