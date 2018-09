Wereldprimeur in Zwolle: fietspad van gerecycled plastic

In Zwolle is een fietspad geopend dat is gemaakt van gerecycled plastic. Het zou het eerste fietspad ter wereld zijn dat in deze vorm is aangelegd.

Volgens een van de bedenkers zit er in het ongeveer 30 meter lange pad 1000 kilo aan huishoudelijk plastic. "Dat is te vergelijken met 218.000 plastic bierbekers." De PlasticRoad bestaat uit prefab-elementen van 2,4 meter bij 3 meter. "Ze worden als een soort van kliklaminaat aan elkaar bevestigd." Een stuk weg dat beschadigd is, kan makkelijk worden vervangen, meldt RTV Oost.