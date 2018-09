14 jaar cel geëist voor grootschalige drugssmokkel

Tegen zeven leden van een bende die grote hoeveelheden drugs zou hebben ingevoerd, zijn in de rechtbank van Rotterdam celstraffen tot 14 jaar geëist. Volgens de officier van justitie zijn er genoeg bewijzen dat de verdachten begin 2017 betrokken waren bij de smokkel van 1100 kilo heroïne en 1300 kilo cocaïne.

In februari 2017 werd in de haven van Antwerpen 1100 kilo heroïne en morfine met een straatwaarde van 68 miljoen euro onderschept. De drugs werden vervoerd in een bakoven uit Iran. Tijdens het onderzoek naar die lading kwam naar voren dat de bende een maand eerder ook betrokken was bij de invoer van 1300 kilo cocaïne.

Deze lading cocaïne raakte zoek. De twee leiders van de bende kregen daar ruzie over. De ene leider zou de lading zijn kwijtgeraakt, waarop de ander plannen maakte om zijn familie te laten ontvoeren.

Volgens het Openbaar Ministerie zegt het feit dat de verdachten in staat waren om zulke grote hoeveelheden drugs te smokkelen iets over de positie van de verdachten. "Dan ben je geen beginner, maar begeef je je al geruime tijd in die wereld", aldus het OM.