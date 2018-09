Hele Kamer wil debat over steun aan Syrische rebellen

Alle partijen in de Tweede Kamer willen een debat over de onthullingen van Nieuwsuur en Trouwover de Nederlandse steun aan omstreden strijdgroepen in Syrië. De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie vroeg het debat aan. Alle andere fracties steunden dat.

Het kabinet zal eerst schriftelijk vragen beantwoorden over de kwestie. Het debat zal dan waarschijnlijk na Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen worden gehouden.

In de Kamer is geschokt gereageerd op het nieuws dat Nederland goederen zoals pick-uptrucks en uniformen heeft geleverd aan een groep die door het Nederlandse Openbaar Ministerie wordt gezien als terroristisch. Een Syriëganger die zich aansloot bij deze groep, Jabhat al-Shamiya, wordt door het OM vervolgd.

Rutte: eerst goed uitzoeken

Ook bij de steun aan andere rebellenorganisaties is Nederland in de fout gegaan, bleek vandaag.

Premier Rutte wil nog niet ingaan op de beschuldigingen. "We gaan het eerst goed uitzoeken en daarna pas conclusies trekken", zei hij desgevraagd.

Het steunprogramma aan de Syrische rebellen begon in 2015 en werd begin dit jaar stopgezet. 22 groeperingen kregen voor 25 miljoen euro aan steun. Niet in de vorm van wapens, maar van zaken als voertuigen, communicatieapparatuur, uniformen en tenten.

Het kabinet heeft steeds gezegd dat de hulp naar gematigde groepen ging, maar uit de verslagen van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat veel van de ontvangende rebellen mensenrechtenschendingen op hun geweten hebben.