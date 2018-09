Indiase bus stort in kloof: tientallen doden

In het zuiden van India zijn bij een busongeluk zeker 45 mensen om het leven gekomen. De bus was op de terugweg van een hindoetempel op een heuveltop toen de chauffeur de controle over het stuur verloor en de bus in een kloof stortte. Zo'n 25 mensen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in de staat Telangana, op 190 kilometer afstand van de miljoenenstad Hyderabad.

De bus had veel te veel mensen aan boord, aldus een regionale functionaris. In plaats van het maximale aantal van 52 inzittenden vervoerde de bus 94 mensen, inclusief de chauffeur en diens rechterhand.

'Defecte remmen'

Indiase media melden dat de remmen van de bus defect waren, maar de autoriteiten zeggen dat de toedracht van het ongeluk nog wordt onderzocht.

Jaarlijks vallen in India meer dan 100.000 slachtoffers op de weg, meestal als gevolg van slechte wegen, roekeloos rijden en veel te volle auto's en bussen.