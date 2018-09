Klimaatverandering en geweld leiden tot meer honger in de wereld

Het aantal mensen met honger is vorig jaar wereldwijd verder toegenomen. Circa een op de negen mensen lijdt honger, meldt de VN-voedselorganisatie FAO samen met andere VN-organisaties. Ruim een op de vijf kinderen onder de vijf groeit langzamer dan gezondheidsrichtlijnen voorschrijven. In totaal kampen 151 miljoen kinderen met een groeiachterstand.

Jarenlang daalde het aantal hongerenden in de wereld en de VN stelde eerder als doel om honger in 2030 volledig uit de wereld te hebben geholpen. Maar sinds drie jaar is er weer sprake van een stijging van het aantal mensen met honger. Vorig jaar nam hun aantal tussen het voorjaar en eind december met 17 miljoen toe tot 821 miljoen. Vooral in een aantal regio's in Afrika en in Zuid-Amerika verslechtert de voedselsituatie.

Extreem weer

De auteurs van het rapport wijzen erop dat extreme weersomstandigheden - hitte, droogte, overvloedige regenval, stormen - twee keer zo vaak voorkomen als in het begin van de jaren 90. In landen die veel te maken hebben met extreem weer, is het aantal hongerige mensen duidelijk hoger.

Naast de gevolgen van klimaatverandering zijn ook conflicten en economische crises oorzaken van honger onder de bevolking.