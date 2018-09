Kabinet: vertrek financiële topman ING om witwassen 'passend'

Het kabinet noemt het besluit van de raad van commissarissen om de financieel topman van ING Koos Timmermans aan de kant te schuiven "passend". Het besluit kwam tot stand na verschillende gesprekken over het witwasschandaal tussen president-commissaris Wijers en minister Hoekstra van Financiën.

Het besluit van het OM om de zaak met ING te schikken voor 775 miljoen euro is op terechte gronden genomen, is de conclusie van het kabinet, maar normaal is het niet.

"ING is een systeembank en de grootste bank van Nederland", schrijft minister Hoekstra in zijn brief aan de Tweede Kamer. "Het is verontrustend dat bij een dergelijke instelling de feiten zo ernstig waren dat de grootste transactie ooit in Nederland is aangeboden."

Vragen over toezicht

In dat licht heeft het kabinet ook gekeken naar de rol van De Nederlandsche Bank (DNB), de toezichthouder op alle banken. Over het functioneren van het toezicht heeft het kabinet nog verschillende vragen die DNB de komende tijd moet beantwoorden.

Zo vraagt het kabinet zich af of DNB wel genoeg mensen heeft om alle banken te controleren, of DNB genoeg bevoegdheden heeft om in te grijpen bij verdenkingen en hoe groot de kans is dat zich weer witwaspraktijken voordoen bij ING of andere banken.

Er komt ook nog een Kamerdebat over de hele kwestie.