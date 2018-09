Kamer schrikt van Nederlandse steun aan jihadisten

In de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op het nieuws dat Nederland logistieke steun heeft verleend aan een groepering in Syrië die door het Openbaar Ministerie is bestempeld als terroristisch.

"Schrikbarend", zegt Kamerlid Sjoerdsma van regeringspartij D66. Hij vraagt zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen. Volgens hem heeft de Kamer verschillende keren gewaarschuwd voor dit gevaar.

CDA: vragen

Uit onderzoek van Nieuwsuur en Trouw blijkt dat de strijdgroep Jabhat al-Shamiya onder meer uniformen en pick-up trucks kreeg van Nederland. Volgens het OM is het een jihadistische en salafistische organisatie.

Een andere regeringspartij, het CDA, heeft verschillende malen vragen gesteld over mogelijke Nederlandse steun aan foute strijdgroepen in Syrië. Kamerleden Omtzigt en Van Helvert willen zo snel mogelijk een debat in de Tweede Kamer.