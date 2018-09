Amerikaanse oostkust maakt zich op voor 'extreem gevaarlijke' orkaan

De oostkust van de Verenigde Staten maakt zich op voor de komst van de orkaan Florence. De orkaan is de afgelopen uren flink in kracht toegenomen en heeft nu categorie 4 op een schaal van 5 bereikt, met windsnelheden rond de 195 kilometer per uur.

Een paar uur geleden was Florence nog een orkaan van de derde categorie, maar de orkaan wint snel aan kracht door het warme water van de Atlantische Oceaan.

Extreem gevaarlijk

Volgens het Amerikaanse orkaancentrum belooft Florence "een extreem gevaarlijke orkaan" te worden. Naar verwachting komt de orkaan donderdag aan land in North Carolina of South Carolina. Behalve veel wind wordt er ook veel regen verwacht. Florence groeit mogelijk uit tot de zwaarste orkaan in het gebied in de afgelopen dertig jaar.

De autoriteiten in North Carolina, South Carolina en Virginia hebben de noodtoestand uitgeroepen. Inwoners van een eilandengroep voor de kust van North Carolina zijn inmiddels verplicht om het gebied te verlaten. Ook waarschuwt de gouverneur van de staat inwoners om zich goed te voor te bereiden. President Trump heeft vanwege zorgen over de komst van de orkaan een bijeenkomst in de hoofdstad van de staat Mississippi afgelast.

Antillen

Elders in de Atlantische Oceaan zijn nog twee andere orkanen ontstaan. Isaac, de vijfde orkaan van dit seizoen, koerst richting het Caribisch gebied. Het lijkt er volgens de meeste modellen niet op dat de orkaan zwaarder wordt dan categorie 1.

Volgens Weerplaza is het nog onzeker welk gebied deze orkaan gaat treffen. Het Amerikaanse orkaancentrum gaat uit van een koers richting het eiland Dominica, maar andere weermodellen komen met een meer noordelijke koers. Daardoor bestaat er een kans dat Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius getroffen worden. De orkaan komt naar verwachting donderdag aan in het gebied.

De orkaan Helene is vooralsnog geen bedreiging voor bewoonde gebieden.