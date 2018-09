Gemeentehuis Rhenen beschoten

Het gemeentehuis van Rhenen is afgelopen weekend beschoten. Ambtenaren ontdekten vanochtend een vernielde ruit aan de achterzijde van het gebouw en vonden een kogel.

Het is niet duidelijk waarom het gemeentehuis beschoten is. Een woordvoerder van de Utrechtse gemeente zegt geen aanleiding te hebben om te denken dat het een gerichte actie is tegen de gemeente of ambtenaren. "Er zijn geen bedreigingen geuit waarmee we een link kunnen liggen. Het is ook op een gekke plek, een hoekje van het raam op een hoge etage."

Ook is niet duidelijk met wat voor wapen de kogel is afgevuurd. "Maar het was geen balletje uit een balletjespistool, maar een echte kogel", zegt de woordvoerder.

De gemeente neemt in overleg met de politie extra veiligheidsmaatregelen.