Zweden verdenkt arts van misbruik bij 52 kinderen en 18 volwassenen

In Zweden wordt een arts verdacht van seksueel geweld, mishandeling en verkrachting bij 52 kinderen en 18 volwassenen. De arts zou de daden in heel Zweden gepleegd hebben.

De dokter zit al sinds 29 december vorig jaar in de gevangenis. Volgens de Zweedse justitie heeft die zijn misdaden tussen 2015 en 2017 gepleegd in verschillende delen van het Scandinavische land, onder meer in de plaatsen Skellefteå, Jönköping en ook in de hoofdstad Stockholm.

De arts heeft de daden niet alleen fysiek gepleegd, meldt de justitie. Hij of zij wordt ook verdacht van het maken van kinderporno, via een speciale 'zorg-app'.

Als wat voor arts de verdachte werkte is niet duidelijk. Ook is het onduidelijk of het gaat om een man of vrouw.