Twee doden Tomorrowland door watervergiftiging na xtc-gebruik

De dood van twee bezoekers van het Belgische dancefestival Tomorrowland deze zomer, was drugsgerelateerd. Het Antwerpse parket bevestigt dat uit onderzoek is gebleken dat de twee vrouwen zijn overleden door een watervergiftiging na xtc-gebruik.

Het festival werd dit jaar gehouden in de twee weekenden tussen vrijdag 20 en zondag 29 juli. Het eerste slachtoffer - een 33-jarige vrouw uit Tsjechiƫ - nam de drugs tijdens het eerste weekend, raakte onwel en overleed een kleine week later in het ziekenhuis.

Het tweede slachtoffer - een 26 jaar oude vrouw uit India - kreeg het tweede weekend een hartstilstand op het festivalterrein en ook zij overleed enkele dagen later in het ziekenhuis.

Watervergiftiging en xtc

De Belgische politie zei toen niet te kunnen bevestigen dat het in beide gevallen ging om een niet-natuurlijk overlijden. Het parket startte daarom begin augustus een onderzoek. In bloed- en urinestalen werden "duidelijke sporen van xtc teruggevonden", zegt het parket.

De vrouwen overleden aan een watervergiftiging, die het gevolg was van het drugsgebruik in combinatie met verschillende omgevingsfactoren. "Door de combinatie van drugs, het zweten door de warme temperaturen en mogelijk het dansen hebben de twee vrouwen overmatig water gedronken", zegt het parket tegen de VRT. "Die zogenoemde waterintoxicatie heeft tot de dood geleid."

Het parket sluit hiermee het onderzoek af, omdat geen onderzoek meer kan worden gedaan naar de herkomst van de drugs.