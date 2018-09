Beelden 9/11 van verbeterde kwaliteit miljoenen keren bekeken

Ook filmde LaGanga hulpdiensten die naar de rampplek toesnellen en alles op alles zetten om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen. Ook spreekt hij met overlevenden. "Ik was op de 81ste verdieping", vertelt een man (vanaf de zestiende minuut). "We waren met veertig mensen binnen, ik hoorde een explosie." Op zijn verdieping in de North Tower maakte iedereen het goed, dus rende hij met collega's naar beneden. "Op de 68ste verdieping kwam ik een vrouw tegen in een rolstoel. Ik heb haar helemaal naar beneden gedragen. Het was chaos."

Een andere man hoest en zit volledig onder het stof. "Het is ingestort, de bovenste verdiepingen kwamen naar beneden", zegt hij hijgend. "Ik ben 69 maar kan gelukkig nog steeds rennen."