De MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord, Dronten en Urk zijn onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn volgens de inspectie zorgen over de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hield al langer een oogje in het zeil bij de financieel noodlijdende ziekenhuizen. Volgens de inspectie werden er ook stappen gemaakt om de zorg te verbeteren, maar is er nu opnieuw onrust doordat er grote veranderingen zijn geweest in de raad van commissarissen en de raad van bestuur.

"Omdat we willen dat de eerder ingezette verbetertrajecten voldoende aandacht blijven krijgen, hebben we MC IJsselmeerziekenhuizen onder verscherpt toezicht gesteld", laat de inspectie weten. "Wij verwachten dat het ziekenhuis te allen tijde goede zorg blijft leveren."

Omroep Flevoland meldt dat het verscherpte toezicht een half jaar duurt. In die periode moeten de tekortkomingen worden opgelost. Gebeurt dat niet, dan kan de inspectie andere maatregelen nemen, zoals het opleggen van een boete.