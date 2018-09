Bill Gates en Ban Ki-moon in Nederlandse klimaatcommissie

Microsoft-oprichter en filantroop Bill Gates, oud-VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon en Wereldbank-baas Kristalina Georgieva gaan in Nederland een klimaatcommissie leiden. De 'Global Commission on Adaptation' moet landen ervan overtuigen om zich te wapenen tegen klimaatverandering.

In Rotterdam heeft minister Van Nieuwenhuizen vanochtend de eerste paal geslagen voor het hoofdkantoor van de commissie. Er komt ook een vestiging in Groningen.

"Klimaatverandering is niet iets van de verre toekomst, we zitten er middenin", zei de minister in Rotterdam. "We zien de gevolgen van klimaatverandering bijna dagelijks. Neem de langdurige droogte waar grote delen van Europa op dit moment mee kampen. Met het instellen van de commissie willen we dat de noodzaak voor klimaataanpassing wereldwijd wordt gevoeld."

Actieplan

Volgens oud-VN-baas Ban Ki-moon is de instelling van de commissie erg belangrijk. "Deze aankondiging vandaag van de Nederlandse overheid is een cruciale stap voorwaarts om meer aandacht voor en meer beweging te krijgen in klimaatadaptatie", schrijft hij.

Over een jaar moet de klimaatcommissie een actieplan aan de Verenigde Naties presenteren. Daarin komt te staan wat landen op korte termijn moeten doen om kwetsbare gebieden te beschermen tegen het veranderende klimaat.

Gates, Ban Ki-moon en Georgieva komen volgende maand naar Nederland voor overleg.