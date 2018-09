Man steekt zeven mensen neer in Parijs

In Parijs is een man opgepakt omdat hij zeven mensen had neergestoken. Vier van hen zijn zwaargewond. Onder de slachtoffers zijn twee Britten. Volgens Le Parisien is de aanvaller meerderjarig en heeft hij de Afghaanse nationaliteit.

Het incident gebeurde rond 22.45 uur. Eerst stak de man drie mensen neer in een bioscoop. Toen hij naar buiten rende, probeerden omstanders hem tevergeefs tegen te houden. Op de vlucht stak hij nog eens vier mensen.

Bij zijn arrestatie bleek dat de man een mes en een ijzeren staaf bij zich had. Waarom hij de mensen neerstak, is nog niet duidelijk. Justitie gaat vooralsnog niet uit van terrorisme.