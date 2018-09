Gouden munten uit de 5e eeuw gevonden in Italië, "van onschatbare waarde"

In de Italiaanse provincie Como zijn honderden Romeinse gouden munten gevonden. Ze zaten in een amfoor, een soort kruik. Van 27 munten is al vastgesteld dat ze uit de vijfde eeuw komen, de andere moeten nog verder worden onderzocht.

"Het is een schat van onschatbare waarde", zei de archeologische hoofdonderzoeker tegen de lokale site QuiComo. De munten werden gevonden onder het voormalige Theater Cressoni van Como en zijn naar een restauratielaboratorium gebracht.

De precieze waarde is onbekend, omdat het geen verhandelbaar goed is. "Maar het is zeker een uitzonderlijke vondst."