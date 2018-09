Hoop op topjaar voor Nederlandse wijnen na warme zomer

En nu lijkt het dus een topjaar te worden voor Middel en haar collega-wijnboeren in Nederland. Al gaat het altijd nog om de balans tussen zuur en zoet. Maar Middel is er inmiddels zeker van: "Dit wordt een supergoede wijn. Daar heb ik alle vertrouwen in."

De Vereniging Nederlandse Wijnproducenten (VNWP) is wel nog wat voorzichtiger, omdat nu de eerste vroegrijpe druivensoorten pas worden geoogst.

Eind september

"Wat belangrijk is bij het oogsten dat het suikergehalte, de zuurgraad en het aroma in balans zijn", zegt Simon Crone van de VNWP. "Suiker gaat in veel gevallen goed, omdat de zon flink heeft geschenen. Maar de zuurgraad in de druiven neemt door de relatief zachte nachten af. En door de droge zomer zijn er weinig mineralen in de druiven opgenomen, dus dat is niet goed voor het aroma."

De VNWP verwacht dat pas eind september te zeggen is of er sprake is van een topjaar, want dan is het merendeel van de druiven in Nederland geplukt.