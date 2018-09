Exitpoll: rechts-populisten op flinke winst bij verkiezingen Zweden

Bij de verkiezingen in Zweden lijkt de rechts-populistische partij Zweden Democraten (SD) flink te hebben gewonnen. Uit de exitpoll van publieke omroep SVT koerst de SD af op ruim 19 procent van de stemmen. Dat is 6 procent meer dan bij de verkiezingen van vier jaar geleden.

De SD lijkt daarmee de tweede partij van het land te worden. De sociaaldemocraten van zittend premier Stefan Löfven, die al decennia regeren in Zweden, blijven met 26 procent van de stemmen de grootste. Dat is een verlies van vier procent.

De exitpoll van de SVT staat te boek als de betrouwbaarste. In een andere exitpoll van de zender TV4 komt de SD uit op 16 procent.

De verkiezingen vandaag verliepen rumoerig. Verschillende Zweedse media berichten dat bij stembureaus stemmers en journalisten zouden zijn lastiggevallen door leden van neonazistische bewegingen.

Migratiedebat

In aanloop naar de verkiezingen waren vluchtelingen en immigranten met afstand het meest besproken thema, aangezwengeld door Jimmie Åkesson, partijleider van de SD.

Het Scandinavische land nam in 2015, tijdens het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, 163.000 migranten op. Dat was per hoofd van de bevolking meer dan enig ander land in Europa. De afgelopen jaren kampte Zweden met toenemend geweld door drugsbendes en problemen in buitenwijken van grote steden als Stockholm en Malmö.

Åkesson koppelde die zaken aan elkaar en voerde een harde campagne tegen migratie. Daarnaast wil hij met Zweden uit de EU stappen. "Zweden heeft ademruimte nodig, we hebben een streng immigratiebeleid nodig", zei hij gisteren nog op een campagnebijeenkomst.

Fatsoen

Premier Stefan Löfven noemde de verkiezingen van vandaag "een referendum over onze welvaart". Löfven: "Het gaat ook over fatsoen, een fatsoenlijke democratie en het voorkomen dat een extremistische, racistische partij invloed krijgt in onze regering."

De SD is in de jaren tachtig ontstaan als een neonazistische beweging. Åkesson benadrukte tijdens zijn campagne meerdere malen dat zijn huidige partij nazisme en racisme afzweert.

De gevestigde partijen betwijfelen dat. Zij lieten voor de verkiezingen al weten niet met de SD te willen samenwerken. Aangezien een op de vijf Zweden op de SD lijkt te hebben gestemd, wacht het land daardoor hoogstwaarschijnlijk een lastige formatie.