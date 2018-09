2000 drummers laten strand van Scheveningen trillen

Het is niet voor het eerst dat Zuiderwijk een grote groep percussionisten samenbrengt. In 1992 trad hij bij het slot van de Rotterdamse Wereldhavendagen al eens op met duizend drummers. Dat optreden wilde hij nu overtreffen.

De deelnemers speelden dit keer niet allemaal op een drumstel, zoals bij het vorige massale drumconcert. "Tweeduizend drummers in Scheveningen, dat is logistiek wel heel erg moeilijk. We dachten: laten we de wereld in vieren delen", legde Zuiderwijk vooraf al uit. Het noorden werd vertegenwoordigd door drumstellen, het oosten door zware trommels, Afrika door djembés en Zuid-Amerika door samba-instrumenten. "Dat is wat beter te behappen en het heeft meer klankkleur."

Grote namen

Iedereen met drumervaring kon zich opgeven voor het optreden en de nummers thuis instuderen. Ook meerdere grootheden uit de nationale en internationale drumwereld drumden mee, zoals de Belgische band Triggerfinger en drummer John Engels, die in het verleden bij Chet Baker speelde.

Het concert was onderdeel van het evenement Feest aan Zee, dat het hele jaar door plaatsvindt vanwege het 200-jarig bestaan van badplaats Scheveningen.