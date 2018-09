Arrestaties bij Russische betogingen tegen pensioenplan

In Russische steden zijn betogers de straat op gegaan om te demonstreren tegen het plan om de pensioenleeftijd te verhogen. Volgens OVD-Info, een ngo die arrestaties bijhoudt, werden er minstens 291 mensen opgepakt in 19 steden.

Oppositieleider en anticorruptie-activist Aleksej Navalny had opgeroepen tot de protesten. Hij zit dertig dagen in de gevangenis voor het organiseren van een eerdere demonstratie waarvoor hij geen toestemming had gekregen. Ook voor de protesten van vandaag was geen toestemming, omdat er verkiezingen zijn voor gouverneurs, burgemeesters en regionale parlementen.

Op het Poesjkinplein in Moskou demonstreerden een paar duizend mensen. Er werden leuzen geroepen als "Rusland zonder Poetin" en "Poetin is een dief", zegt correspondent David Jan Godfroid.

Behoorlijk agressief

Na ongeveer twee rustige uren scheidde een groepje zich van de menigte af, waarop steeds meer mensen zich daarbij aansloten. "Het werd een behoorlijke colonne, van zeker honderden mensen."

Ze liepen dwars door het drukke centrum, tot ze bij een straat aankwamen die langs het Kremlin loopt. De politie had die straat met hekken afgezet. "Demonstranten begonnen de hekken om te duwen en werden behoorlijk agressief. Daarop mepte de politie er hard op los en drong de menigte terug."

Levensverwachting

De demonstraties op het Poesjkinplein worden meestal oogluikend toegestaan, zegt Godfroid. "Kennelijk had de politie nu niet aan zien komen dat demonstranten het centrum in gingen, want het was heel ongecontroleerd, dat gebeurt eigenlijk nooit."

Rusland wil de pensioenleeftijd voor mannen van 60 naar 65 verhogen en voor vrouwen van 55 naar 60 jaar. Volgens de regering is dat noodzakelijk omdat door de hogere levensverwachting de pensioenmiddelen anders uitgeput raken. Eerst was het plan om vrouwen pas met 63 jaar met pensioen te laten gaan, maar dat trok Poetin in.

De gemiddelde levensverwachting van de Russische man is 66 jaar, blijkt uit de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor vrouwen is dat 77 jaar.