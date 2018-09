VUmc sluit kinder-ic definitief wegens personeelstekort

De intensivecare-afdeling voor kinderen van het VU medisch centrum in Amsterdam sluit definitief vanwege een tekort aan kinder-ic-verpleegkundigen. Afgelopen juli kondigde het Amsterdam UMC, waar het VUmc onder valt, al een opnamestop aan. De tijdelijke stop wordt nu een definitieve sluiting, melden NH Nieuws en AT5.

"Dit is een langlopend en nijpend probleem, dat met name wordt veroorzaakt door een lage instroom", aldus het ziekenhuis in een verklaring. De afdeling spoedeisende hulp voor kinderen van het VUmc blijft wel open, evenals de ic voor volwassenen.

Het is niet duidelijk hoeveel kinderen door de sluiting worden geraakt en nu niet geopereerd kunnen worden. De locatie AMC breidt zijn intensivecare-afdeling voor kinderen juist uit.