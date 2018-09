Spanje wil migranten terugsturen, tot onvrede van Raad van Europa

De Spanjaarden willen hard ingrijpen bij de enclaves in Marokko, Ceuta en Melilla. Migranten die daar over de hekken klimmen, moeten wat de Spaanse regering betreft meteen terug. Maar de Raad van Europa heeft Spanje alweer teruggefloten. Die vindt dat het onmiddellijk terugzetten van vluchtelingen moet stoppen.

"Ieder persoon die aankomt in Spanje moet worden beschermd tegen collectieve uitwijzingen en heeft recht op een eerlijke asielprocedure. Dat geldt ook voor mensen die over grenshekken in Melilla en Ceuta klimmen", zegt Tomás Bocek, speciaal afgezant migratie en vluchtelingen bij de Raad van Europa, niet te verwarren met de Europese Unie.

Niet anders

Bocek bezocht de twee omstreden stukjes land die Spanje in het noorden van Marokko nog bezit en publiceerde deze week zijn bevindingen. In het verslag noemt hij het hanteren van de migrantenstroom een uitdaging voor alle Europese lidstaten. "Dat is niet anders voor Spanje."

Controle en veiligheid rond grenzen is één kant van het verhaal, gaat het rapport verder. "Maar aan de andere kant staan bescherming van mensenrechten van migranten en vluchtelingen." Ook de opvang door de overvolle migrantencentra in de enclaves komt er in het verslag slecht vanaf.

Mensensmokkelaars

Spanje is dit jaar de voornaamste bestemming geworden van Afrikaanse migrantenbootjes. Bij VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schoot de teller deze week de dertigduizend migranten voorbij. Ruim een derde van deze groep kwam Spanje binnen via Ceuta en Melilla.

Ook groepen mensensmokkelaars hebben de enclaves als nieuwe springplank ontdekt en zitten achter de bestorming van de metershoge hekken, zeggen politiediensten. Ze rekenen migranten momenteel 200 dirham (iets meer dan 18 euro) om mee te mógen doen aan de aanvallen op de grensposten.

De enclave Ceuta werd onder meer in juli bestormd. Zo'n 600 mensen haalden het toen: