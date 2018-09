Zweedse anti-immigratiepartij: wij zijn de elephant in the room

Voor het eerst zijn vluchtelingen en immigranten het meest besproken verkiezingsthema in Zweden. Verwacht wordt dat de rechts-populistische partij Zweden Democraten bij de verkiezingen van vandaag de op één-na-grootste, en volgens sommige peilingen zelfs de grootste, partij wordt.

De toon van het politieke debat is dit keer ongekend fel voor Zweedse begrippen. Waar andere Europese landen het debat over vluchtelingen al jaren geleden aangingen, bleef het onderwerp in Zweden taboe. Inmiddels is dat veranderd. "Immigranten zijn niet Zweeds en passen niet in Zweden. Natuurlijk krijgen ze daarom geen baan", riep Jimmie Åkesson in het afsluitende debat tussen de partijleiders. Hij gaf aan dat de pogingen om immigranten en vluchtelingen aan het werk te krijgen, daarom nooit zullen aanslaan.

Deze bewering zorgde voor een relletje. SVT, de publieke Zweedse omroep, koos ervoor om na het debat de kijkers te laten weten dat de omroep afstand neemt van deze uitspraak. Partijleider Jimmie Åkesson, normaal gesproken een vaak geziene spreker bij de SVT, boycot nu de Zweedse omroep. De verantwoordelijke eindredacteur voor die verkiezingsuitzending is inmiddels vervangen.

Bewoners in Zweedse immigratiewijken leven vaak geïsoleerd. Ze zijn onzichtbaar in de samenleving. De 26-jarige Iman Hussein wil daar verandering in brengen. Dit is haar verhaal: