Pyongyang laat nieuwste raketten thuis bij parade

Het besluit om minder te pronken met de nieuwste raketten die met een kernlading kunnen worden uitgerust, heeft te maken met de gevoelige gesprekken tussen Noord- en Zuid-Korea en de VS. Tijdens een top tussen president Trump en Kim Jong-un, afgelopen juni, toonde Kim zich bereid om te werken aan nucleaire ontspanning, maar sindsdien zijn er tekenen die op het tegengestelde wijzen.

Eind juli beweerden Amerikaans overheidsfunctionarissen op basis van satellietbeelden dat Noord-Korea nog steeds werkt aan intercontinentale raketten die de VS kunnen bereiken. En ook de internationale atoomwaakhond IAEA sprak vorige maand zijn "ernstige bezorgdheid" uit de situatie in Noord-Korea, omdat er geen aanwijzingen zijn dat het land is gestopt met zijn atoomprogramma. IAEA-inspecteurs worden niet toegelaten op nucleaire locaties in Noord-Korea.

Binnenkort treffen Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in elkaar in Pyongyang om te overleggen over de impasse.

Voor het eerst na een pauze van vijf jaar vinden in Noord-Korea vanaf vandaag weer de massale Arirang-spelen plaats. Ook in dit spektakel, met dansevenementen waaraan tienduizenden mensen deelnemen, wordt de nadruk gelegd op economische thema's.