Vrouw in Sittard rijdt fietsster dood, rijdt door en crasht

In Sittard is een vrouw aangehouden nadat ze een dodelijk ongeluk had veroorzaakt en vervolgens was doorgereden. Dat gebeurde rond 03.40 uur.

De vrouw reed op de Straatsburglaan in haar auto een fietsster aan, die het niet overleefde. Ze reed door, botste tegen een huis en raakte twee andere auto's.

Een straat verderop trof de politie haar zwaar beschadigde auto aan. De 43-jarige bestuurder bleek lichte verwondingen in haar gezicht te hebben.

De vrouw is vastgezet. Onduidelijk is nog of ze had gedronken.