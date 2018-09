Premier Abchazië komt om bij verkeersongeluk

De premier van de afgescheiden Georgische provincie Abchazië is omgekomen bij een verkeersongeluk. Premier Gagoelia reed mee in een colonne toen zijn wagen botste op een tegenligger.

Het ongeluk gebeurde in de regio Goedaoeta. Volgens het Abchazische ministerie van Binnenlandse Zaken reed de colonne van de luchthaven van de Russische stad Sotsji naar de Abchazische hoofdstad Soechoemi, nadat de delegatie een bezoek had gebracht aan Syrië.

De chauffeur en bewaker van Gagoelia zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. President Chajimba, die ook meereed in de colonne, bleef ongedeerd.

Autonoom

Abchazië is een autonoom pro-Russisch gebied dat grotendeels in Georgië ligt. Zelf beschouwt het zich als een republiek die onafhankelijk is van Georgië. Dat wordt echter door slechts enkele landen ter wereld erkend, waaronder Rusland en Syrië.

Gagoelia was in april aan zijn nieuwste termijn als premier begonnen. Eerder was hij regeringsleider in de periodes 1995-1997 en 2002-2003.