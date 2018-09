Amsterdam City Swim gaat niet door, riool overgelopen

De jaarlijkse Amsterdam City Swim waarmee geld wordt ingezameld voor onderzoek naar de ziekte ALS gaat morgen niet door. De waterkwaliteit is niet goed genoeg, meldt de organisatie.

Het afgelasten van de zevende editie van de zwemtocht door de grachten is genomen in overleg met de GGD. Uit metingen door Waternet blijkt dat het water "niet voldoet aan de zwemwaternorm met betrekking tot de E. coli-bacterie".

Door een combinatie van de extreme droogte gevolgd door de vele regen van de afgelopen dagen is het riool overgelopen. Een grote hoeveelheid vervuild water is daardoor in de grachten terechtgekomen. "We kunnen het niet een week verzetten, daar is de operatie te groot voor en dat zou qua vergunningen ook niet lukken", zegt bestuurslid Joost 't Hooft tegen NH nieuws.

Het opgehaalde geld wordt morgen wel overhandigd aan de stichting ALS Nederland op een bijeenkomst op het Marine Etablissment. Tot nu toe is ruim 1,4 miljoen euro opgehaald.