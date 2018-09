Franse kinderen zetten hun telefoon op school uit, ze moeten wel

Het ene meisje kijkt nog snel even op Snapchat, een ander meisje post nog even een foto op Instagram van zichzelf breeduit lachend, vanzelfsprekend. En dan doen ze allebei hetzelfde: de telefoons worden uitgezet, verdwijnen in een tas, en daarna lopen de meisjes allebei door het hek van hun school, het Collège Jean-Vigo in Épinay-sur-Seine, ten noorden van Parijs.

Op de deur hangt een affiche: 'mobiele telefoons in de hele school verboden'. En dat verbod wordt hier nageleefd. Bij de poort worden alle leerlingen snel gecontroleerd. Niemand mag zichtbaar een telefoon bij zich hebben en gebruiken. En op het schoolplein is inderdaad geen mobieltje meer te zien.

"Ik vind het een goed idee", zegt één van de scholieren. "Je kunt je in de klas veel beter concentreren zonder je telefoon." Ze heeft hem niet eens bij zich, zegt ze. "Ik laat hem thuis. Waarom zou ik 'm meenemen als ik 'm toch niet mag gebruiken?" Maar haar vriendin lacht. "Het verbod slaat nergens op. Je mag 'm in je tas houden. Dan kan je 'm toch gewoon tussen de lessen door aanzetten? Er wordt nauwelijks gecontroleerd."

Revolutie

De afgelopen week maakte het Franse onderwijs volgens sommigen een revolutie door. Het nieuwe schooljaar begon en voor het eerst is wettelijk vastgelegd dat mobiele telefoons verboden zijn op scholen: in kleuterklassen, op basisscholen en in de eerste fase van het voortgezet onderwijs, de zogeheten collèges.

Daardoor zijn zo'n beetje alle Franse kinderen tot 15 jaar nu overdag 'offline'. Niet alleen in de klas geldt het verbod, maar ook daarbuiten: overal op het schoolterrein en óók in de pauzes.