Afbeelding IS-strijder op festival Enschede mag blijven

Een omstreden kunstwerk met een IS-strijder op het Gogbot Festival in Enschede mag blijven. Burgemeester Onno van Veldhuizen vindt dat het valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Op het kunstwerk is een IS-strijder te zien, met geknield naast zich een slachtoffer gekleed in oranje overall dat op het punt staat gedood te worden. Op de plek van het hoofd zit een gat. Bezoekers aan het festival kunnen hun hoofd in het gat steken om een foto te laten nemen nemen met de IS-strijder.

Democratisch Platform Enschede eist verwijdering van het kunstwerk. De lokale partij vindt de afbeelding niet thuishoren op het festival.

'Past op het festival'

Van Veldhuizen ziet er geen kwaad in. "Wij zijn ook geschrokken van de foto, maar als je leest waarom het kunstwerk is gemaakt begrijp je het beter", licht een woordvoerder van de gemeente aan RTV Oost toe. "Het kunstwerk roept niet op tot discriminatie en is niet bedoeld om haat te zaaien." De maker van het kunstwerk wil het collectief slachtofferschap aankaarten.

De burgemeester vindt dat het werk past op een evenement als Gogbot. Het festival wil de bezoeker uitdagen tot een mening, een idee of een andere kijk op de wereld.