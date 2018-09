Excuusbrief ggz-instelling Altrecht na zelfmoord patiënte

Ggz-instelling Altrecht heeft in een brief excuses aangeboden aan de familie van een patiënte die zichzelf in februari van het leven beroofde, meldt het AD. In de brief geeft geneesheer-directeur Pieter Prins toe dat de instelling op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld. Een van de citaten: "Ik wil u dan ook namens de instelling welgemeend excuses aanbieden voor deze gang van zaken en nogmaals mijn deelneming betuigen met dit afschuwelijke verlies."

Suzanne Zwarts uit het Utrechtse dorp Zegveld zat vanaf haar 18e in psychiatrische zorg. Ze werd gediagnosticeerd met borderline, hoorde stemmen in haar hoofd en deed meerdere zelfmoordpogingen. Vier jaar geleden werd ze opgenomen in het Willem Arntsz Huis van Altrecht in Utrecht.

Ze zat daar totdat ze in september vorig jaar in haar kamer brand stichtte, waarna ze naar een gevangenis met psychiatrische afdeling in Zaanstad werd verplaatst. Daar zat ze zeven maanden in voorarrest.

Isoleercel

In de brief schrijft Prins dat een kleine onderstroom van het personeel in de brand een mooie kans zag om van haar af te komen. Ook erkent de directeur dat de medische overdracht aan de gevangenis onvoldoende was.

In februari pleegde Zwarts zelfmoord in een isoleercel van de gevangenis in Zaanstad. Altrecht bevestigt dat de brief in vertrouwelijkheid naar de nabestaanden is verstuurd, maar wil niet inhoudelijk op de zaak reageren.