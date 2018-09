ProRail: minder vertraging door mensen op het spoor

Het aantal vertragingen op het spoor door mensen die op de rails lopen is voor het eerst in vijf jaar gedaald. Het eerste half jaar van 2018 waren er 1582 incidenten. Een jaar eerder lag dat aantal nog bijna 10 procent hoger, meldt spoorbeheerder ProRail.

Spoorlopers zijn meestal wandelaars, spelende kinderen, vandalen of mensen die een sluiproute nemen. Omdat machinisten moeten remmen voor de mensen op het spoor, leidt het tot zo'n 3,5 uur vertraging per dag. In de eerste helft van dit jaar ging het daarbij om 8428 treinen.

Boetes

ProRail voert al jaren campagne en zet buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in die boetes uitdelen. De spoorbeheerder probeert met computermodellen te voorspellen op welke plekken mensen het spoor op gaan om daar te controleren. Daarbij wordt gekeken naar de historie rond de plek, maar ook zaken als weersverwachting.

Ook zijn er de laatste jaren op veel plekken langs het spoor hekken geplaatst en zijn overwegen vervangen door bruggen en tunnels.