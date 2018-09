Sociaal ondernemen moet gemakkelijker worden

Er zou daarom een nieuwe rechtsvorm in de wet moeten worden opgenomen: de BVm. De m staat hier voor maatschappelijk. Bruins zegt dat er ook fiscale regelingen getroffen kunnen worden, zoals het aantrekkelijker maken om te beleggen in sociale ondernemingen. Alleen bedrijven die bijvoorbeeld geen grote salariskloof tussen de top en de rest van de werkvloer hebben, of bedrijven die veel arbeidsgehandicapten in dienst nemen, komen hiervoor in aanmerking.