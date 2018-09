Na Mohammed Bouyeri en Robert M. ook dure advocaat voor Jos B., hoe kan dat?

Mohammed Bouyeri had Peter Plasman aan zijn zijde, Wim Anker stond Robert M. bij en Willem Jebbink verdedigde de belangen van Volkert van der Graaf. Bekende advocaten duiken steeds op in strafzaken waar alle ogen op gericht zijn. Ook bij Jos B., de verdachte in de zaak-Nicky Verstappen. Zijn verdediging is in handen van Gerald Roethof.

Stuk voor stuk zijn het advocaten met een stevig prijskaartje. De uurtarieven kunnen oplopen tot 300 euro per uur. Een verdachte als Jos B. zal dus met een grote zak geld moeten komen, of toch niet?

Volgens emeritus hoogleraar strafrecht en voormalig strafrechtadvocaat Theo de Roos valt dat wel mee. "Ik vermoed dat het grotendeels toevoegingszaken zijn." Bij zulke zaken wordt de rechtsbijstand deels betaald door de Raad voor de Rechtsbijstand, omdat de verdachte het zelf niet kan betalen. Ook kan een advocaat kiezen om een zaak pro deo (gratis) te doen.

Het bedrag van een toevoegingszaak is nooit zo hoog als topadvocaten normaal gesproken vragen. "Dus daar moeten ze het maar mee doen. Ze krijgen nog wel een redelijke vergoeding hoor, dus je hoeft geen medelijden met ze te hebben."

Media-aandacht

Wat veel belangrijker is dan de vergoeding in grote strafzaken, is de media-aandacht, stelt De Roos. "Je genereert er andere cliƫnten mee, want je bent in het nieuws. Het betaalt zich dus wel op een andere manier uit."

Geertjan van Oosten van de Nederlandse Vereniging voor Strafrechtadvocaten beaamt dat. "Naamsbekendheid speelt zeker een rol. Cliƫnten denken vaak dat een bekende advocaat een goede advocaat is."

Ook speelt volgens De Roos een bepaalde "vaktrots" mee. "Advocaten doen hun werk toch vanuit een principieel idealisme. Iedere verdachte in Nederland heeft recht op een advocaat."