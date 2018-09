Lenen gaat meer kosten: zo duur is studeren in andere landen

De gemiddelde prijzen van het collegegeld verschillen sterk per land. In Scandinavische landen betalen studenten niets voor hun opleiding, terwijl de kosten in Amerika op kunnen lopen tot wel tienduizenden euro's per jaar. Nederlandse studenten betalen minder dan studenten uit Angelsaksische landen, maar wel meer dan in andere Europese landen.

In de meeste landen is geen basisbeurs meer (zie tabel hierboven), al zijn er in een aantal landen wel regelingen voor studenten wiens ouders een laag inkomen hebben. Dit geldt bijvoorbeeld in België, Oostenrijk en ook in Nederland, namelijk een aanvullende beurs.

Niet meer stijgen dan boodschappen

Vorige week werd bekend dat voormalige studenten de Nederlandse staat gezamenlijk nog 11,2 miljard euro schuldig zijn. De impact van het leenstelsel, dat in 2015 in ging, is in die cijfers nog niet goed te zien. De verwachting is dat studenten die sindsdien begonnen zijn nog meer schuld maken, omdat ze geen basisbeurs meer krijgen. De schuldenberg zal in de toekomst dus nog verder oplopen.

Het is voorlopig niet waarschijnlijk dat Nederlandse studenten net zulke hoge schulden krijgen als veel Amerikaanse en Britse studenten. Universiteiten en hogescholen mogen namelijk niet zelf bepalen hoeveel collegegeld ze in rekening brengen en kunnen niet ineens duizenden euro's meer vragen. In 1999 is wettelijk vastgelegd dat het jaarlijks niet meer mag stijgen dan de prijzen van bijvoorbeeld boodschappen.