Ook radio-dj Michiel Veenstra gaat weg bij 3FM

Radio-dj Michiel Veenstra gaat weg bij NPO 3FM. Zijn vertrek volgt op dat van voormalige collega's bij de publieke omroep Domien Verschuuren, Giel Beelen, Gerard Ekdom, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga.

De 42-jarige dj werkte sinds 2005 voor de radiozender. Het is onduidelijk naar welk station hij nu gaat.

"Je voelt hem al een klein beetje aankomen; het is tijd voor wat anders. Na dertien jaar 3FM wacht een prachtig nieuw avontuur op mij waar ik ontzettend veel zin in heb. Ik wil je graag vertellen wat dat is, maar daar moet je nog even geduld voor hebben, dat kan ik nu nog niet roepen", zei Veenstra vanochtend in zijn programma Michiel.

Veenstra begon in 2005 met de avondshow Met Michiel op 3FM. Dat deed hij acht jaar lang. Daarna maakte hij zeven jaar lang Ekstra Weekend. De laatste vijf jaar had hij een ochtendprogramma tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Ook heeft Veenstra zich twee keer laten opsluiten in het Glazen Huis: in 2009 en 2012.

Het is onduidelijk waarom Veenstra stopt bij 3FM. De zender kampt de laatste jaren met dalende luistercijfers.