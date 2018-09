Lijnbus volledig opengereten na botsing met tractor

In Kloosterhaar in Overijssel is vanochtend een tractor op een lijnbus gebotst. Het ongeluk gebeurde toen de bestuurder van het landbouwvoertuig de weg op wilde rijden bij een uitrit. Hij zag daarbij de lijnbus over het hoofd, meldt RTV Oost.

De tractor botste hard op de zijkant van de bus. Dat deel van de bus is door de aanrijding volledig opengebroken. Ook de tractor raakte flink beschadigd en de weg ligt bezaaid met brokstukken.