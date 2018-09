Grote brand op industrieterrein in Limburg

In Panningen in Limburg is vannacht een grote brand uitgebroken op een industrieterrein. De schade is groot. Op beelden is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan. Een deel van het dak van het bedrijvenverzamelgebouw zou zijn ingestort.

De brand ontstond om 3.30 uur. Er was op dat moment niemand aanwezig. In het pand zit een metaalsnijderij en een opslag voor auto's.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. Vanwege de hevigheid zijn diverse brandweerkorpsen opgeroepen. Omdat er veel rook vrijkomt, wordt buurtbewoners geadviseerd om ramen en deuren te sluiten.