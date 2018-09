Extreemrechts in Nederland is 'what you see is what you get'

Bier drinken en lezingen bijwonen

"What you see is what you get", vertelt Sterkenburg. "Erkenbrand heeft een podcast over hoe je een witte ethnostaat creëert. Ze zijn open over wat ze vinden." Het is volgens haar ook niet echt een actiegroep. "Ze zijn veel meer van het bier drinken en lezingen bijwonen. Misschien als daar ook een Dries van Langenhove opstaat om mensen te mobiliseren, maar daar is nu geen sprake van."

Het venijn zit hem volgens haar in het geniep waarmee Schild & Vrienden te werk gaat. Voor de buitenwereld doet de groep zich voor als een conservatieve beweging die wil dat de Vlaamse normen en waarden behouden blijven. Maar achter de schermen wordt racistisch en antisemitisch gedachtegoed gedeeld.