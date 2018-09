Hollywood-acteur Burt Reynolds overleden

De Amerikaanse acteur Burt Reynolds is op 82-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. Zijn bekendste rollen speelde hij in de jaren 60, 70 en 80, onder meer als Bandit in de film Smokey and the Bandit, The Cannonball Run, Deliverance, Boogie Nights en Starting over. De besnorde Reynolds trad vooral op in actiefilms, waarin hij veelal zijn eigen stunts deed en vaak met een knipoog speelde.

In zijn jeugd was Reynolds een American football-talent. Na een blessure ging hij toneelspelen. Zijn eerste rol op televisie was in de serie Riverboat en in 1961 maakte hij zijn filmdebuut in Angel Baby. Hij was jarenlang de best betaalde acteur van Hollywood.

Reynolds werd in de jaren 90 onderscheiden met een Emmy Award en kreeg een Oscar-nominatie voor beste mannelijke bijrol voor zijn rol als pornoregisseur in Boogie Nights uit 1997. Ook won hij een Golden Globe en kreeg hij een ster in de Hollywood Walk of Fame.