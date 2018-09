Schouten wil meer cameratoezicht bij slachthuizen

Het cameratoezicht bij slachterijen wordt uitgebreid. Er loopt al een proef met dit soort toezicht, waarbij de beelden terechtkomen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Aan de eerste fase van deze proef hebben drie slachterijen meegedaan, één voor runderen, een voor varkens en een voor pluimvee.

Minister Schouten wil dat veel meer bedrijven zich aansluiten. "Als je niets te verbergen hebt en als je ziet dat het gewoon goed gaat, zou ik zeggen; zorg dat je er bij bent", zei ze in de Tweede Kamer.

In de meeste slachterijen hangen nu ook al camera's, maar die beelden kunnen niet allemaal gebruikt worden door de NVWA.

Nog niet verplicht

Er zijn geregeld berichten over ernstige misstanden in slachthuizen. In de Tweede Kamer gaan daarom stemmen op om cameratoezicht niet vrijwillig te laten, maar om het verplicht in te voeren. Schouten is nog niet zo ver. Ze wil eerst de precieze resultaten van de proef afwachten, ook omdat er een privacy-aspect aan zit.

Veel Kamerleden vinden verder dat de boetes voor bedrijven die de regels aan hun laars lappen omhoog moeten. Schouten zei dat de bedragen al zijn verhoogd en ze bekijkt of ze nog verder moeten stijgen.

De NVWA heeft vorige week voor het eerst de namen bekendgemaakt van gecontroleerde slachterijen, "naming and shaming". Volgens de NVWA is de naleving van de regels sinds 2014 sterk verbeterd, maar bestaan er behoorlijke verschillen tussen de bedrijven. Het idee achter de openbaarmaking is dat er een stimulerende werking van uit kan gaan als duidelijk wordt welke bedrijven het op het gebied van dierenwelzijn en hygiëne goed of slecht doen.