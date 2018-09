'Weinig interesse in slavernijmonument Den Haag'

Er is weinig interesse voor het oprichten van een slavernijmonument in Den Haag. Dat zegt het stadsbestuur na vragen van de PvdA.

De vragen waren gesteld door PvdA-raadslid Mikal Tseggai. Ze vroeg onder meer of er overleg was geweest met de Nederlands-Caribische gemeenschap om een herdenking of monument te realiseren. "Zou het niet mooi zijn als juist Den Haag, de stad van Vrede en Recht, zich hard zou maken voor een officiƫle herdenking?", zei ze.

Het stadsbestuur laat nu weten dat de behoefte aan een herdenking of monument er niet echt is. "In tegenstelling tot Amsterdam en Rotterdam bleek de interesse voor het oprichten van een slavernijmonument in Den Haag, met name onder de Afro-Surinaamse gemeenschap, niet groot te zijn."

Keti Koti

Er wordt de komende tijd wel aandacht besteed "aan dit onderwerp", zegt het college van B en W. "Door het Haags Historisch Museum is enkele jaren geleden een platform ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Haagse erfgoedinstellingen en vertegenwoordigers van migrantenorganisaties. Het doel is initiatieven te ontwikkelen op het terrein van het gemeenschappelijke erfgoed, inclusief slavernij", schrijft het gemeentebestuur in zijn antwoord.

Het stadsbestuur refereert onder meer aan Keti Koti Festival, dat al eerder in Amsterdam maar dit jaar voor het eerst ook in Den Haag is gehouden, aldus Omroep West. Het feest is op 1 juli, de dag dat de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen wordt herdacht.