Apachevlieger zag draad over het hoofd bij uitwijkmanoeuvre

De helikopterpiloot die in november een stroomstoring veroorzaakte in het Rivierengebied maakte een inschattingsfout. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De piloot vloog tegen een zogeheten bliksemdraad bij Zoelmond. Bliksemdraden zitten vastgeschroefd aan de masten van hoogspanningsleidingen.

De man zag de draad over het hoofd toen hij moest uitwijken. Zijn aandacht was gefocust op een denkbeeldige oefenvijand. De piloot was zich daarom niet bewust van de hoogspanningslijnen, schrijft Omroep Gelderland.

Hoogspanningslijnen zijn volgens de Onderzoeksraad sowieso slecht te zien vanuit een helikopter, zeker in het donker. De bemanning was afhankelijk van sensoren, maar ook die hebben maar 'een beperkt blikveld en een beperkte resolutie', schrijft de raad.

Uren geen stroom

Door de botsing viel de stroom in het omliggende gebied enkele uren uit. Niemand raakte gewond en de gevechtshelikopter wist veilig te landen. De gevolgen vielen mee vergeleken met een soortgelijk ongeluk van tien jaar eerder in de Bommelerwaard. Toen ontstond een grote stroomstoring die vijftig uur aanhield.