Burberry stopt met gebruik van bont en verbranding van kleding

Het Britse modehuis Burberry stopt met het verbranden van kleding. Ook zegt het luxemerk in de toekomst geen echt bont meer te gebruiken.

Het Britse modehuis kreeg onlangs felle kritiek nadat bekend was geworden dat Burberry jaarlijks voor miljoenen aan onverkochte kleding, parfums en accessoires verbrandde. Zo wilde het bedrijf voorkomen dat producten worden gestolen of worden aangeboden tegen een lagere prijs. In 2017 ging er omgerekend ruim 30 miljoen euro aan producten in vlammen op. De afgelopen vijf jaar verbrandde Burberry voor ruim 100 miljoen euro aan eigen artikelen.

Verantwoordelijkheid

''Moderne luxe betekent sociale en ecologische verantwoordelijkheid'', zegt bestuursvoorzitter Marco Gobbetti. ''Deze overtuiging is voor ons bij Burberry cruciaal. We zijn zijn vast van plan om dezelfde creativiteit toe te passen op alle onderdelen van Burberry.'' Het bedrijf benadrukt zijn kleding al te hergebruiken en te recyclen, en dit voortaan op grotere schaal voort te zetten.

In de nieuwe collectie later deze maand van de recent aangestelde Italiaanse ontwerper Riccardo Tisci wordt geen echt bont gebruikt. Ook worden bestaande artikelen die echt bont bevatten geleidelijk afgeschaft.